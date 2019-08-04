- Muharrem Kasapoğlu: "Kulüpler ve federasyonlarla yapılan iş birliğini önemsiyoruz"

"Kulüp ve federasyonlarla koordinasyonu sağladığımız takdirde çok daha güçlü olma yönünde ilerleyeceğiz"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kulüpler, yerel yönetimler ve federasyonlarla yapılan iş birliğini önemsiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, böyle bir organizasyona destek oldukları için Çubuk Belediyesine teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu, ülke genelinde satrancın yayılması için çaba sarf eden ve en çok lisansı sporcuyu bünyesinde bulunduran Türkiye Satranç Federasyonuna da teşekkürlerini iletti.

Satrancın zihin için faydalarından bahseden Bakan Kasapoğlu, analitik düşünmeyi, sabretmeyi, akılcı, güçlü olmayı öğrettiğini ve farklı bakış açılarını kazandırmada etkili olduğunu aktardı. Bakanlık olarak, gençlerin satrancı öğrenip satrançla tanışması adına birçok faaliyet gösterdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Herkesin satrancı olsun diye; satranç dağıtmanın yanında, satrancı öğretme, satrancı yaygın kılma adına, hem gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda diğer branşlara önem veren bir hizmet anlayışımız olduğu gibi satrancı da önemseyen bir yönetimiz" ifadelerini kullandı.

Son 17 yıldaki spor tesisleşmesine değinen Bakan Kasapoğlu, "Spor tesisleşmesi, bir devrim niteliğinde, Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren liderliği bizler için önemli bir rehber, inşallah önümüzdeki süreçte de hem sporda başarıyı yakalama noktasında hem de bu tesis edilen sportif yatırımları daha verimli kullanma noktasında çok güzel çalışmalarımız var" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, son aylarda pek çok branşta başarılı sonuçlar alındığının altını çizdi. Kulüp, yerel yönetim ve federasyonlarla yapılan iş birliğini önemsediğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu bir takım çalışması, bu bir kolektif koordinasyonu gerektiren bir anlayış. Bundan dolayı, biz yerel yönetim, kulüp ve federasyonlarla koordinasyonu sağladığımız takdirde çok daha güçlü olma yönünde ilerleyeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni sonrasında yarışmaya katılan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen yarışmada 14 yaş altı grupta yarışan ve ikinci olan Rüya Pelin Özkaya "Son maçımı yenseydim genelde de girip kızlarda birinci olabiliyordum. Çok güzel bir organizasyondu ancak üzüldüğümüz noktalarda oldu" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan ve on ikinci olan İsmail Alp Özkaya daha önce Mersin'de bir yarışmaya katıldığını ve birincilik aldığını ilerletmek için çalışacağını anlattı.

Ankara'nın Çubuk İlçesinde düzenlenen programa; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra KKTC, Rusya, Gürcistan, İran, Moldova, Türkmenistan, Özbekistan, Suriye ve Türkiye'nin 61 ilinden olmak üzere 9 ülkeden 58'i yabancı toplamda 887 öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA