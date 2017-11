Muhammed Ali Hayranı Boksörün Şampiyonluk Hedefi - Kastamonu

BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Sueda Şahin, ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı boksta dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Hindistan'da 19 Kasım'da başlayacak Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi artı 81 kiloda temsil edecek 17 yaşındaki Sueda Şahin, Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyor.



Sueda Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Ali'nin videolarını izleyerek büyüdüğünü söyledi.



Muhammed Ali'yi her izlediğinde boksa sevgisinin arttığını dile getiren Sueda, "Boksa 2 yıl önce başladım ve çok severek yapıyorum. Keşke daha küçük yaşlarda başlayabilseydim. En büyük destekçim ise annem. 10 yaşımdan itibaren Muhammed Ali'nin videolarını izliyorum. Her izlediğimde onun yerinde olmak istedim. Muhammed Ali, dünya boksunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. Onun attığı her yumruk, demir yumruk." ifadelerini kullandı.



Muhammed Ali'nin kazandığı maçlarla ülkesiyle birlikte Türkiye'yi de onurlandırdığını belirten Sueda, şöyle devam etti:



"Muhammed Ali ülkesinin bayrağını göklerde dalgalandırmayı başardı. Ben de kendi ülkemin bayrağını Dünya Şampiyonası'nda göklerde dalgalandırmak istiyorum. Yumruklarıma güveniyorum. Rakiplerim benden korksun. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak istiyorum."



Sueda Şahin, Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl ikincilik kazandığını, çeşitli turnuvalarda da dereceleri bulunduğunu anlatarak, "Kendime güveniyorum. Herkes de bize güvensin. Her şey vatan ve bayrak için. Yumruklarımı Türkiye için atacağım. İnşallah her attığım yumruk nakavt olur." dedi.