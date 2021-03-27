Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkarıyor
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Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkarıyor

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkarıyor

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde zaman geçirdi.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü turizm merkezinde vatandaşlar, Atatürk Caddesi, Uzunyalı ve İçmeler sahili ile Yat Limanı'nda yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı kişiler ise plajda oturdu.

Sahildeki işletmelere gidenler de deniz manzarasına karşı çay ve kahve içmenin keyfini çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri, sahil kenarında maskesiz dolaşan bazı vatandaşları uyardı.

Bodrum ve Fethiye'de de vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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