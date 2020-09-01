MUĞLA Kamyonet evin çatısına uçtu Kamyonet evin çatısına uçtuMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir otomobile çarpıp kot altında kalan bir evin çatısına uçtu.

Kamyonet evin çatısına uçtu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir otomobile çarpıp kot altında kalan bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rampa inen sürücü, yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra kot altında kalan bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmayan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamyonet ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA