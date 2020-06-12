MUĞLA Domuz mesaisi yine sonuçsuz kaldı
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MUĞLA Domuz mesaisi yine sonuçsuz kaldı

Domuz mesaisi yine sonuçsuz kaldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, 10 gündür yolunu kaybetmiş yavru bir domuzun yardıma muhtaç olduğu ihbarıyla çalışma yaptı.

12.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:45

Domuz mesaisi yine sonuçsuz kaldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, 10 gündür yolunu kaybetmiş yavru bir domuzun yardıma muhtaç olduğu ihbarıyla çalışma yaptı. Ancak her defasında aranan bölgedeki araştırmada, herhangi bir domuza rastlanmadı.

Bazı vatandaşlar son 10 gündür, Neyzen Tevfik Caddesi yakınındaki alanda yavru bir domuzun sürüsünden ayrı kaldığını ve çaresiz olduğunu belirterek belediye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ihbarlarla belediye ekipleri, defalarca bölgeye gitti. Bazı vatandaşların yiyecek verdiğini ifade ettiği yavru domuz, bir türlü bulunamadı. Bodrum Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi veteriner hekim, defalarca ihbar geldiğini her defasında bölgeye gidildiğini ancak domuza rastlanmadığını belirterek, "Bodrum'da askeri bölge ve marina alanında özel bir bölgede görülen domuz yavrusu için ben ve tekniker Berna Akdağlı, personel Fırat Güvenli tarafından inceleme yapıldı. 10'uncu denemeniz ancak domuza rastlayamadık. Yine de aralıklarla kontrol edeceğiz" dedi.

MUĞLA Domuz mesaisi yine sonuçsuz kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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