Muğla'dan Yunanistan'a kaçan 15 FETÖ şüphelisi turist gibi davranmış
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Muğla'dan Yunanistan'a kaçan 15 FETÖ şüphelisi turist gibi davranmış

Muğla'dan Yunanistan'a kaçan 15 FETÖ şüphelisi turist gibi davranmış
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesini 2 yıl önce deniz yoluyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla Muğla merkezli 3 ilde 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesini 2 yıl önce deniz yoluyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla Muğla merkezli 3 ilde 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, meslekten ihraç edilen 15 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tekne, 2019'da Göcek Mahallesi Yat Marinası'ndan hareket etti. Hızla uluslararası sulara ilerleyen tekne, Yunanistan kara sularına geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, FETÖ zanlılarının kaçışına ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüttü. Polis ekipleri, Göcek Limanı'ndan itibaren 180 saatlik kamera kaydını kare kare inceledi. Yapılan incelemede, şapka ve gözlük takan şüphelilerin yabancı turist gibi hareket ettikleri gözlendi.

Niğde ve Eskişehir'den ilçeye geldiği belirlenen örgüt üyelerinin kimlikleri tespit edildi. FETÖ mensuplarının kaçırıldığı teknenin güzergah araştırmasında ise Rodos Adası'na gittiği belirlendi.

İlerleyen süreçte firari FETÖ mensuplarının Yunanistan'dan iadesi istendi. Dışişleri makamlarının bu talebine Yunanistan makamları herhangi bir cevap vermedi.

Örgüt mensuplarını ilçeye getiren ve karşılayanların tespitini de yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bazı zanlılar, yurt dışına kaçan meslekten ihraç edilen hakim ve savcıları, fotoğraf ve görüntülerden teşhis etti.

???????Polis ekipleri, FETÖ mensuplarını Yunanistan'a kaçıran şüphelilere yönelik Muğla merkezli Niğde ve Eskişehir'de dün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2'sinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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