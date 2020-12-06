Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
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Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone

06.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:33

Muğla'nın Marmaris, Bordum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Muğla'nın Marmaris, Bordum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Güney Ege'nin turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Normal zamanlarda hafta sonları yoğunluk yaşanan sahil kesimleri havanın güneşli olmasına rağmen boş kaldı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'nın ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerinin de tedbirlere uyulduğu için boş olduğu görüldü.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri uygulanan kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı. Turist ve vatandaşların uğrak yeri olan meydanlar da boş kaldı.

"Sakin Kent" ünvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.

Polis ve jandarma ekipleri Muğla merkez ve ilçelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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