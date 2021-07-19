Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
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Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu, helikopter ve drone ile havadan denetlendi.

Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu, helikopter ve drone ile havadan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Muğla-Aydın kara yolunda gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler durduruldu.

Muğla-Aydın kara yolu Menteşe ilçe girişindeki uygulama noktasında denetim yapan trafik ekipleri de Kurban Bayramı tatili için kente gelen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak hazırladıkları broşürleri dağıttı.

Denetimler, kentin farklı noktalarında devam ediyor.

Kurban Bayramı süresince 20 sivil ekip, 105 resmi ekip, 40 motorize ekip, 45 yaya personel olmak üzere 165 ekip ve 315 personel görev yapacak.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 58 trafik timi, 174 trafik personeli ile 492 asayiş personeli görev alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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