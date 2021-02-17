Müge Anlı'da neden kavga çıktı? 17 Şubat Müge Anlı'da neler oldu? Gülşen Caymaz'ın kaybında neler yaşandı?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülşen Caymaz konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz kimdir, nerede? Gülşen Caymaz'ın annesinin sinirlenmesi üzerine tartışma çıktı. Müge Anlı'da neden kavga çıktı? 17 Şubat Müge Anlı'da neler oldu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA NEDEN TARTIŞMA ÇIKTI?

Gülşen Caymaz'ın kaybı konusunda konuşan M. Akın'ın konuşmaları sonrası Gülşen Caymaz'ın annesi sinirlendi.

GÜLŞEN CAYMAZ'A NE OLDU?

20 yaşındaki Pınar Geyik, 8 yıldır kayıp olan annesinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Daha önce anneannesinin de programa katıldığını belirten genç, artık umudunu yitirdiğini söyledi. İddiaya göre 28 yaşındaki Gülşen Caymaz, annesiyle tartıştı, kızıyla vedalaştı ve kayboldu.

MÜGE ANLI'DA GÜLŞEN CAYMAZ BULUNDU MU?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz, 8 yıl önce valizini toplayarak evden gitti. Karaman'da yaşayan Gülşen Caymaz'a o günden beri ulaşılamadı. Annesini arayan Pınar Geyik o güne dair detayları aktarıyor.

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti.