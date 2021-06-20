Mudurnu'da sağanak etkili oldu
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Mudurnu'da sağanak etkili oldu

Mudurnu'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle kısıtlamadan muaf sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, açık olan iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.

Belediye ekipleri, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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