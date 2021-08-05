Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken ocak - temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48,5 artarak 2,91 milyar dolar oldu.

Mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken ocak - temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48,5 artarak 2,91 milyar dolar oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamayla temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak sektör, 2021 yılı temmuz ayında 456 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Böylelikle ocak ve temmuz ayları arasındaki mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artarak 2 milyar 916 milyon dolar oldu.

Ürün gruplarına bakıldığında temmuz ayında en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu takip etti.

Ürün grupları şöyle sıralandı:

Ürün Grubu Temmuz 2021 ($) Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 365.889.451,64 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın 34.113.053,43 Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri Artıkları 21.723.128,22 Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı 11.947.956,15 Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 10.478.079,35 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller 7.249.355,83 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş 2.574.766,52 Saatler, Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış) 764.488,43 Bijuteri 633.803,67 Tabii İnci veya Kültür İncileri, Kıymetli/Yarı Kıymetli Taşlar ve Bunlardan Mamul Eşya 435.155,05 Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya 429.504,97 Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı 20.993,92 Genel Toplam 456.259.737,18

En çok ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı

Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi İngiltere ve Irak takip etti.