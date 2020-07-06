Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı TOKAT'ın Almus ilçesindeki adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid-19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim, toplamda 5 adli personel evlerinde gözetim altına alındı.

TOKAT'ın Almus ilçesindeki adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid-19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim, toplamda 5 adli personel evlerinde gözetim altına alındı.

Almus ilçesindeki Kaymakamlık binasının 1'inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3'ü birinci derecen 2'si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin bir süre evlerinde karantinada tutulacakları öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası, dezenfektasyon işlemleri yapılarak yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: DHA