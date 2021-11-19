Muaythai 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muaythai 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muaythai 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun eğitim programları çerçevesinde 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Muaythai Federasyonu'nun eğitim programları çerçevesinde 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı.

Karaman, Bingöl, Çanakkale, Tokat, Ordu, Antalya, Mersin illerinden katılan antrenörler 4. kademe baş antrenörlük kursunda; Federasyon Asbaskanı Halil Demir, Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Milli Takım Antrenörü Güven Zencir tarafından eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerde uluslararası maçlarda daha fazla başarı elde etmek için antrenörlük, teknik taktik çalışması, antrenörlük modelleri ve kültürel duyarlılık dersleri veriliyor.

Kursu son olarak Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Doç.Dr Özden Taşgın ile Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi. - KAYSERİ

Muaythai 4. Kademe Antrenörlük Kursu Kayseri'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title