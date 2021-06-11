MSÜ tercih sonuçlarına nasıl bakılır 2021? MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır 2021 soruları merak edilmeye başladı. MSÜ tercih sonuçları 'https://personeltemin.msb.gov.tr/' adresinden sorgulanabilecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları sonuç sorgulama ekranı!

2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Merakla beklenen MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. 30 Nisan ila 19 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSÜ yerleştirme sonuçları 2021 ile ilgili açıklama yapılıdı. Buna göre, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı.

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

MSB'nin açıklaması ile birlikte MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır, yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

Detaylar şu şekilde;

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ tercih sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.



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