MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı

20.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:36

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekatta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: DHA