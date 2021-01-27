MSB: Yakalanan 12 DEAŞ'lıdan birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi
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MSB: Yakalanan 12 DEAŞ'lıdan birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

27.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:29
MSB: Yakalanan 12 DEAŞ'lıdan birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ'lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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