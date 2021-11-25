MSB: "NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarımız tarafından uçuş görevi icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından uçuş görevi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından 23 Kasım 2021'de uçuş görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir" ifadelerine yer verdi.