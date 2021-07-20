MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"

MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi
Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi
Restoranda dehşet anları
Restoranda dehşet anları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:11:00. #1.15#

title