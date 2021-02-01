Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi"ni tamamladı
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Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi"ni tamamladı

01.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:05

Son dakika haber: Milli Savurma Bakanlığınca (MSB), Libyalı askerlerin Konya'daki "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi"ni tamamlayarak ülkelerine döndüğü bildirildi.

Milli Savurma Bakanlığınca (MSB), Libyalı askerlerin Konya'daki "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi"ni tamamlayarak ülkelerine döndüğü bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Buna göre, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı 20 misafir askeri personele "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi" verildi. Libyalı personel, dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler aldı.

11 Ocak'ta başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, dün Konya'dan ülkelerine uğurlandı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin videoya da yer verildi.

Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı
Son dakika haberi | Libyalı askerler, Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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