MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı - Haberler
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MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yoğun mesaisinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yoğun mesaisinin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker. Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası." ifadelerine yer verildi.

MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı

MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı

MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı

AA - Son Dakika Haberleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Haber

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