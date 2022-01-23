MSB, Deniz Kuvvetleri leventlerinin yoğun mesaisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yoğun mesaisinin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker. Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası." ifadelerine yer verildi.