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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet Hamza Kargı (26) yönetimindeki 19 DY 524 plakalı otomobile, cezaevi sokaktan cadde üzerine çıkmaya çalışan Çağlar Sarı (17) yönetimindeki motosiklet duramayarak çarptı.

Çarpışma sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü Çağlar Sarı ise yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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