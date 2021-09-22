Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın, halk otobüsü şoförünün dönüşün yasak olduğu caddeye dönmek istemesiyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi ile Avni Tolunay Caddesi'nin birleştiği kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Tolunay Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru gitmekte olan Mustafa G.'nin kontrolündeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsünün ön kapısının camları patladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü özel hastaneye kaldırıldı.

Yasak olan caddeye dönmek istediği iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede halk otobüsü şoförünün dönülmesi yasak olan Portakal Çiçeği Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

 Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

 Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:45:39. #1.17#