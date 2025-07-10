MOTORİNE ZAM | Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? 10 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara,İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 10 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 10 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi. Tüketiciler, yeni fiyatları şaşkınlıkla karşılarken, zammın ana sebebinin temmuz başında yapılan ÖTV artışı olduğu belirtildi.

Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle, akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 15,71 oranında artırıldı. Bu düzenleme, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yapıldı.

Motorine zam

10 TEMMUZ İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 26.06 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı : 51.07 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 25.46 TL

İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları

10 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Ankara'da benzin litre fiyatı: 51.89 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.44 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.96 TL

10 TEMMUZ İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İzmir'de benzin litre fiyatı: 52.22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 54.78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 25.91 TL