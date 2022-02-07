Motorin benzin farkı nedir sorusu araştırılıyor. Yakıt isimleri en çok birbirine karıştırılan kavramlar arasında yer alıyor. Araç sahipleri her ne kadar benzinli veya mazotlu araç kullanıyor olsa da, iki akaryakıtın farkını bilmemektedirler. Peki, Motorin benzin mi? Motorin benzin farkı nedir? Motorin ne demek? Motorin dizel mi? İşte detaylar haberimizde..

MOTORİN BENZİN Mİ?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır.

MOTORİN BENZİN FARKI NEDİR?

Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür.

MOTORİN NE DEMEK?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

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