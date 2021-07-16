MOTOKURYE İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA

MOTOKURYE İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADAHaber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ Esenler'de kuryenin kullandığı motosiklet hafif ticari araca çarptı.

MOTOKURYE İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ Esenler'de kuryenin kullandığı motosiklet hafif ticari araca çarptı. Motokurye kazadan hafif yaralı şekilde kurtulurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Kuryenin sokak üzerinde hızlı kullandığı motosiklet, sağından gelen hafif ticari araçla ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. Çevredekiler, olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kuryeyi hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı