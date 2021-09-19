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MotoGP San Marino Grand Prix'sinde zafer Bagnaia'nın oldu

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
MotoGP San Marino Grand Prix'sinde zafer Bagnaia'nın oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı San Marino Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı San Marino Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Rimini bölgesindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, birinci cepten başladığı yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bu sonuçla İtalyan sürücü, İspanya'da geçen hafta düzenlenen yarıştan sonra üst üste ikinci kez podyumun zirvesine çıktı.

Bitiş çizgisini liderden 0.364 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo ikinci, Bagnaia'nın 4.789 saniye gerisindeki İtalyan Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) ise 3. sırayı aldı.

Puanını 234'e çıkaran Fabio Quartararo pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Bagnaia ise 186 puana yükseldi.

Sezonun 15. yarışı Amerika Grand Prix'si, 3 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 234 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 186

3. Joan Mir (İspanya): 167

4. Johann Zarco (Fransa): 141

5. Jack Miller (Avustralya): 140

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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