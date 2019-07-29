Moskova'da seçim protestosuna polis müdahalesi: En az bin kişi gözaltına alındı

Moskova'da seçim protestosuna polis müdahalesi: En az bin kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Eylül ayında yapılacak yerel seçimlere muhalif siyasilerin de kayıtlarını yaptırıp katılmasını isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Eylül ayında yapılacak yerel seçimlere muhalif siyasilerin de kayıtlarını yaptırıp katılmasını isteyen göstericilere polis müdahale etti. İçlerinde önde gelen aktivistlerin de bulunduğu 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Euronews.com

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