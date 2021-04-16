More Esports Takım Sahibi Osman Kartal Tüm Merak Edilenleri Cevapladı!

More Esports Takım Sahibi Osman Kartal, takıma dair tüm gelişmeleri Playerbros'a anlattı.

More Esports Takım Sahibi Osman Kartal takımın hedefleri ve Challengers2 hakkında tüm merak edilenleri cevapladı.

1)More Esports nasıl kuruldu, takımın kuruluş aşamalarında neler gerçekleşti?

Öncelikle oyuncu kökenli oyun oynamayı ve izlemeyi seven biriyim. Espor bizim yaşlarımızda kişiler için meslek olarak görülmeyen dönemlerden geldiğimiz için bir hayal veya tutku diyebiliriz. Kulübümüzün kurulmasının ana teması aslında bu tutkunun oyun yaşını veya olanaklarını geçmemizle beraber espordan nasıl kopmayız düşüncesiyle gerçekleşti.

2)Yeni yapılanmış bir takımsınız. Takımın yenilenme sürecinde neler değişti?

Bahsettiğim gibi oyuncu kökenli olduğum için bir takımın sadece maddi olarak değil manevi olarak da nelere ihtiyaç duyduğunu nasıl yönetilmesi gerektiğini iyi biliyordum. Bu yüzden kulübün her alanında oyuncu kökenli insanlarla çalışmayı tercih ettik. Çünkü biliyorduk ki bir menajer daha önceden espor alanında faaliyet vermemişse oyuncuları anlayamaz ve gereksinimlerini karşılayamazdı. Yenilenme olarak ise tüm bu ortamı oluşturup istişarelerle kemik organizmayı oluşturduk.

"Esporda da kadının çok büyük önemi var"

3)Challengers 2'de çeyrek finale kadar çıktınız. Yeni yapılanmış bir takım olmanın rağmen bu başarıyı yakalamanın sırrı nedir?

Aslında bünyemizde bulunan oyuncularımızın çoğuyla daha önceden farklı oyunlardan tanışıklığımız vardı. Biz buna sadece bir araya geldik diyebiliriz. Koçumuz Maxic daha önce aynı takımda oynadığı arkadaşlarının hangi bölgede nasıl oynayacağını, onların oyun düşüncesini bildiği için 1.5 hafta gibi kısa bir süre olmasına rağmen takımı hazırlamaya yetti. Tabii ki daha çok eksiğimiz var ama yine bunun çözümlerini biliyor ve o yönde çalışıyoruz.

4)Yakın zamanda Kadın Valorant takım oyuncularınızı duyurdunuz. Bu kulvardaki hedefleriniz nelerdir?

Tüm spor dallarında olduğu gibi esporda da kadının çok büyük önemi var ve gün geçtikçe bu önemi daha fazla kazanıyor. Erkek takımımız kadar onlara da güveniyoruz ve yanlarındayız. Hedeflerimiz iddialı ama Türkiye'nin en iyi kadın takımlarından biri olduğumuza inanıyoruz ve zamanı geldiğinde ortaya koyacağız.

"Maçı kazanmaya çok yakındık"

5)VCT'da Rare Esports'a 2-1 mağlup oldunuz. Tekrar aynı takımla eşleşmek nasıldı?

1.5 haftalık bir takım olarak ilk maçımızda galibiyetle ayrıldık ama biz bir üst turda olduğumuz için Rare ekibinin bizden daha fazla çalışmaya vakti vardı, bu nedenle rövanşın daha zor olacağını biliyorduk. Fakat yine de çok rekabet içerisinde bir maç oldu. Son haritada maçı kazanmaya çok yakındık, bu da zamanın kısıtlı olmasının verdiği ufak bir talihsizlikti aslında.

"Ülkemizde yanlış bir kulüp algısı var"

6)More Esports'un genel anlamda bundan sonrası için hedefleri neler?

Tabii ki en büyük hedefimiz Türkiye'nin en iyi takımları arasında boy göstermek ve açlığını duyduğumuz başarıların devamını getirip istikrar sağlamak. Bana göre ülkemizde yanlış bir kulüp algısı var, bir takımı bir araya getirmek zor bir iş. Başarıyı hemen beklemek yanlış bir durum, başarı için bu oyuncuların beraber oynamaları, başarılı veya başarısız turnuvalar atlatmalarından geçer. Bu yüzden kemik kadromuzu bozmayı düşünmüyoruz ama gerekirse ufak değişikliklere gideriz.

7)Ekibiniz de gün geçtikçe büyüyor, hem sosyal medya adına hem takım adına planlarınız neler?

Şuan da kurulmakta olan İstanbul'da bir espor merkezinin hazırlıkları bitmek üzere. Ailemiz gün geçtikçe büyümekle beraber biz bu ivmeyi kaybetmemek adına daha büyük işler yapacağız. Çünkü biliyoruz ki sağlam bir altyapı oluşturmak için sadece takım kurmak değil basit tabirle sosyal medya yani bu işin pazarlamasını da iyi yapmamız gerekli.

"Espor oyunlarının çoğunda takım kurmak istiyoruz"

8)Şu anda sadece iki takımınız ile VALORANT'ta mücadele ediyorsunuz. Planlarınız arasında yakın zamanda başka bir oyunda yeni bir takım duyurmak var mı?

Aslında sadece Valorant'ta mücadele etmiyoruz şuan 2 yıldır kurulu bir Zula takımımız da mevcut. Sabotaj oyunda kadrolar kurduk. Elbette oyunlarının çoğunda takım kurmak istiyoruz. Ama önceliğimiz başarı olduğu için hazırlığını yapmadığımız oyunlara girmek istemiyoruz. Mükemmelliyetçi bir yaklaşımla girdiğimiz her oyunda More Esports isminden söz edilmesini istediğimiz için aceleci davranmıyoruz diyebilirim.

9) İçerik üretimi tarafında nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsunuz.? Şu anda Twitch yayıncıları Boran ve Leydimedusa ile bir ortaklığınız olduğunu biliyoruz.

Elbette içerik üretici konusu bizim için çok önemli durumda. İnsanlara güzel şeyler sunmanın sadece espor alanında değil içerik üretimi konularında da peşinde olacağız ve bu giderek katlanarak devam edecek. Burdan espor severlere söylemek istediğim tek şey onlara güzel vakit geçirmek seyir zevki yaşatmak adına daima çalışmaktayız.

More Esports Takım Sahibi Osman Kartal'a bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederiz.

Kaynak: Playerbros