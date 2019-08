Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreni

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Tarihi Süryani kilisesinin geçmişi 2 bin yıldır. Bu 2 bin yılda ilk kez biz Süryaniler böyle bir jestle karşılaşıyoruz. Bir cumhurbaşkanı bir devlet başkanı bir kilisemizin temelini atmış oluyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızla her zaman gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin." dedi.

Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Çetin, konuşmasına "Allah'ın bahşettiği mutlu ve tarihi ana şükrederek" başladı.

İstanbul'da yaşayan Süryanilerin yıllardır eksikliğini hissettiği ve gereksinimi duyduğu kiliseye ihtiyacı olduğunu belirten Çetin, cemaatin büyük çoğunluğunun Avrupa Yakası ve Yeşilköy civarında yaşadığını söyledi.

Çetin, Allah'ın inayeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla yıllardır umutla beklenen kilisenin temelinin atıldığını anlatarak, "Bizlere bu tarihi anı bahşeden yüce Rabb'imize hamd ve şükürler olsun. Kilisemize adına vermiş olan Mor Efrem, Süryani ebedi tarihinin en büyük mimarı ve kilisenin önde gelen dini bilginleri arasında yer alan azizimizdir. Milattan sonra 320 yılında Nusaybin Metropolitimiz Mor Yakup'la birlikte Nusaybin'deki Süryani akademisinin açılışını yapan ve 38 yıl idareciliğini yürüten kişidir. Onun sayesinde Nusaybin Akademisi, Mezopotamya bölgesinde ilim irfan yuvası haline gelmişti." diye konuştu.

İstanbul'da Süryanilere ait Osmanlı dönemindeki ilk ve tek kilisenin 1844'te Sultan Abdülmecid'in verdiği talimatlarla Tarlabaşı'nda Meryem Ana adına inşa edildiğini aktaran Çetin, şöyle devam etti:

"Tam 175 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanımızın sayesinde İstanbul'da ikinci kilisemizle buluşmanın ilk adımını atmış olacağız. Bizlere karşı göstermiş olduğunuz bu alicenaplığı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız ve her zaman minnet ve şükranlara yad edeceğiz. Bu sevgi dolu yapıcı yaklaşımınızla sadece İstanbul'da yaşayan bizleri değil, ülkemizdeki ve dünyadaki bütün Süryaniler, sadece Süryanileri değil tüm Hristiyanları hoşnut ederek gönüllerimize taht kurdunuz. Allah zatıalilerinizi her zaman ülkemizin başında, başarılı ve sağlıklı kılsın."

Çetin, Süryanilerin yaşadıkları topraklarda diğer toplumlarla beraber hayatlarını idame ettirdiğini anımsatarak, Süryanilerin tarih boyunca yaşadıkları ülkeye sadık kaldığını belirtti.

Süryani kilisesinin geleneğinde yapılan dua ve ayinlerde devletin idarecilerinin anıldığını dile getiren Çetin, "Bu ulvi değerlere sahip olacak yeni kilisede ileride icra edilecek ayinlerin ve yapılacak duaların da Hakk'ın katında kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşaatına başlayacağımız kilisemizin de ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olması diliyorum. İslam aleminin yakında idrak edilecek Kurban Bayramı'nı en samimi dileklerime şahsım ve cemaatim adına tebrik ediyorum. Bu bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Çetin, kiliseye kavuşmalarını sağlayanlara teşekkürlerini sunarak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yaklaşık 10 yıldan beri gündeme taşınan kilise olayının oluşmasında emeği geçen herkese ve her kuruma teşekkürü bir borç biliyoruz. Başta kilisenin yapımına izin vererek bizlere katkı sağlayan, bugün temeli atacak olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarihi Süryani kilisesinin geçmişi 2 bin yıldır. Bu 2 bin yılda ilk kez biz Süryaniler böyle bir jestle karşılaşıyoruz. Bir cumhurbaşkanı bir devlet başkanı bir kilisemizin temelini atmış oluyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızla her zaman gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin."

"Farklı inanç sahipleri son 16-17 yıl içinde bir çok ilkleri yaşadık"

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de kilisenin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacağını bildirerek, "Biz, farklı inanç sahipleri bunun gibi son 16-17 yıl içinde birçok ilkleri yaşadık. 2008'de çıkarılan Vakıflar Yasası, azınlık vakıflarına can suyu vermiş oldu." diye konuştu.

Susin, 1928'de kapatılan son Süryani okulundan sonra 2013'de Süryanilerin ilk kez ana dilinde eğitim veren okul açmasının sağlandığını, ilk ve orta öğrenim için herhangi bir engel olmadığını dile getirerek, Mardin'in büyükşehir statüsüne geçmesiyle Hazine'ye geçen cemaate ait 55 manastır, kilise ve mezarlığın çok kısa zamanda vakıflara iade edildiğini hatırlattı.

Avrupa'nın birçok üniversitesinde 16. yüzyılda Süryani kürsüleri bulunurken Türkiye'de ilk kez 2008'de Artuklu Üniversitesinde Süryani Kürsüsü kurulduğu anlatan Susin, "Hala alınması gereken yol olmasına rağmen son 16-17 yılda farklı inanç sahipleriyle ilgili geldiğimiz noktayı asla görmezlikten gelemeyiz." dedi.

Susin, temeli atılacak kilisenin bulunduğu alanın 2 bin 736 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve 1951'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetine geçtiğini hatırlatarak, zemin altında 3, üstte 2 kattan oluşacak kilisenin 700 metrekare oturum alanına sahip olacağını, toplam inşaatın 4 bin 400 metrekare civarında planlandığını kaydetti.

Sait Susin, "Kilisemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve desteğiyle yapılabilmiştir. Bu irade, bu destek olmasaydı projeyi hayata geçirmemiz mümkün olmayacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Kilisenin mezarların üzerinde değil, mezarlığın gömü olmayan boş kısmında yapılacağının altını çizen Susin, "Daha önce 1 mezar ve 1 şapel tescilliyken şu anda alandaki bütün mezarlar tescil edilmiş durumda. Hiçbir şekilde herhangi bir mezara zarar verilmemiştir. Bu kilise, cemaatimizin maddi katkılarıyla inşa edilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılacak ilk kilisenin temel atıldı.

