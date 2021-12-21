Montella: "Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu"

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında bizim için çok zor bir maçtı. Karşımızda Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu" dedi.

Adana Demirspor, ligin 18. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aslında bizim için çok zor bir maçtı. İlk 30 dakikada sağ kulvardan çok pozisyon verdik ve istediğimizi yakalayamadık. İkinci yarı galibiyeti sergileyecek şekilde başladık ve galibiyeti aldık" diye konuştu.

Takımın başarısı hakkında konuşan Montella, "Biz rakipleri analiz ederken başkasına bir tavsiyede bulunmak için analiz etmiyoruz. Maç bizim istediğimiz gibi geçti. Arkamızda başkanımız durduğu sürece hiç kimse hiçbir şeyi yalnız yapamaz ve her zaman arkamızdalar. Varını, yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımız sayesinde biz böyle gidiyoruz. Adana Demirspor'a gelmeyi kabul ettiğimde başkanımızın arkamızda güçlü duracağını hissettiğim için kabul ettim. Floransa'daki durumu yaşıyorum şuanda. Buraya gelmeden önce ne kadar gelişebileceğimizi hissettiğim için kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'ün performansı hakkında da konuşan Montella, "Bütün galibiyetlerde bütün faktörlerin sizin için favori olması gerekiyor. Karşımızda Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu. Onun varlığı takıma farklı yansıyor" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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