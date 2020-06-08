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Mondihome yeni bayi ağına geçti

Erciyes Anadolu Holding'in mobilya sektöründeki genç ve dinamik markası Mondihome, yenilediği marka imajını mağazacılık alanında yaptığı yatırımlarla da güçlendirmeye kararlı.

Mondihome yeni bayi ağına geçti
08.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:36

Erciyes Anadolu Holding'in mobilya sektöründeki genç ve dinamik markası Mondihome, yenilediği marka imajını mağazacılık alanında yaptığı yatırımlarla da güçlendirmeye kararlı. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği lansman toplantısında, 2020 sonuna kadar 100 yeni mağaza açma hedefi koyan marka, mayıs ayı sonuna kadar açtığı 52 mağaza ile önümüzdeki dönemde sektöre getirdiği dinamizm ile de adından sıkça bahsettirecek.

Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık: "Mondihome olarak mobilya sektörünün en dinamik markasıyız. Bu dönemde iddialı hedeflerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğimizi lansman toplantımızda da ifade etmiştik. Yenilenen logomuz, kurumsal kimliğimiz, vizyonumuz ve 2020 planlarımız arasında bulunan üretim tesislerimizdeki yenilenme ile kapalı üretim alanımızda yüzde 80'lik, istihdamda ise yüzde 45'lik bir büyüme sağlayarak, gerek yurtiçi, gerekse yurt dışı hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye'nin lider markalardan biriyiz. Yılın 6. ayı tamamlanmadan açmış olduğumuz 52 yeni mağazamızla hedeflerimize kısa zamanda ulaşıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinden kaynaklı olarak mobilya sektöründeki şirketlerin kısmi üretim kayıplarına da vurgu yapan Mondihome Genel Müdürü; " Koronavirüs dolayısıyla zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen yıl başında belirlediğimiz hedeflerde herhangi bir revizyona gitmeden, hızlı bir performansla büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu dönemde en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlıkları açısından güvende olmalarını sağlamak. Bunun için özellikle mağazalarımız ve üretim tesislerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri büyük bir titizlikle uyguluyor, randevulu çalışma ve dijital hizmetlerle müşterilerimizin isteklerini eksiksiz ve en güvenilir şekilde karşılamaya büyük önem veriyoruz. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde evini yenilemek isteyenlerin her tarz ve seçenekte mobilyayı bulabilecekleri özel kampanyalar hazırladık. " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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