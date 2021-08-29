MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
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MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Motor Sporları Derneği'nin düzenlediği, Süleymanpaşa Belediyesi'nce desteklenen 'Tuning Fest 2021' etkinliğine 300'e yakın modifiye araç sahibi katıldı.

TEKİRDAĞ Motor Sporları Derneği'nin düzenlediği, Süleymanpaşa Belediyesi'nce desteklenen 'Tuning Fest 2021' etkinliğine 300'e yakın modifiye araç sahibi katıldı. Etkinlikte araçların 'desibel' ve 'güzellik' yarışmaları gerçekleştirildi. Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'Tuning Fest 2021'de, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Sahil dolgu alanda yüzlerce modifiye edilmiş otomobil ve sahipleri, araçlarındaki binlerce liralık ses sistemlerini sergiledi. Tekirdağlıların ilgiyle izlediği etkinlik, gün boyu sürdü. İlginç ses sistemleriyle donatılmış rengarenk otomobiller, oluşturulan jüri tarafından 'desibel' ve 'güzellik' olarak iki kategoride yarışıyor.

'PİSTLERDE CAN BULMAK İSTİYORUZ'

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, tüm halkın davetli olduğu etkinliği, pandemi nedeniyle geç gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Herkesin merakla beklediği bir organizasyondu. 35 ilden buraya dostlarımız geldi. Federasyondan gözetmenler geldi. 300'ün üzerinde aracımız var. Burada ses ve güzellik yarışması oldu. Araçlar birbiriyle kıyasıya yarıştı. Güzellik yarışması 100 bin TL altı ve üstü olarak gerçekleşti. Onlar da gördüğünüz gibi kaplamalı, folyo kaplamalı araçlarımız var. Motor performansı yüksek araçlarımız var. Burada bulunan araçların hepsinin maaliyeti, aracın kendisinden çok daha değerli olan araçlardır. Örnek olarak ses sistemi çalan arabanın değeri 70 bin TL, müzik sistemi 700 bin TL, çok ciddi rakamlar ama bu gençler bu işin hastası olduğu için maddiyatı hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Çok güzel oldu. Biz caddelerde can vermek değil, pistlerde can bulmak istiyoruz diye konuştu.

MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ
MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI TEKİRDAĞ'DA BULUŞTU; 300 ARAÇ SERGİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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