Modern Çikolata battı mı? Modern Çikolata iflas mı etti? - SON DAKİKA

Son dönemde finansal zorluklarla karşılaşan Modern Çikolata, iflas süreciyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Şirketin mali sıkıntıları ve iflas durumu, hem iş dünyasında hem de tüketici kitlesi arasında büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Modern Çikolata gerçekten battı mı, Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri neler? İşte, bu soruların yanıtları ve yaşanan gelişmelerin detayları…

MODERN ÇİKOLATA İFLAS MI ETTİ?

Türkiye'nin önde gelen çikolata üreticilerinden biri olan Modern Çikolata, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirkete üç aylık geçici mühlet vererek, süreci denetlemek amacıyla üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı. Şirketin geleceği, 26 Eylül 2025 tarihinde yapılacak duruşmada netleşecek.

Modern Çikolata battı mı

Modern Çikolata'nın mali sorunları bir süredir devam ediyordu. Şirketin, geçtiğimiz aylarda maaş ödemelerinde zorluk yaşadığı ve bazı alacaklıların Mayıs ayında iflas başvurusu yaptığı öğrenildi. Şirketin, Mart 2025'te yayımladığı açıklamada, ekonomik zorluklar ve finansman problemleri nedeniyle sürdürülebilirliği sağlamak adına yapılandırma ve finansman süreci başlattığını duyurmuştu.

1999 ile 2014 yılları arasında Ülker ile ortak projelere imza atan Tayyar Yatırım, 2014 yılından sonra Modern Çikolata markasıyla yoluna devam etti. Şirketin Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, 7 ana kategoride 300'den fazla ürün üretiyor.