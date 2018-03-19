Mmo'dan "Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu"

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'ne bağlı Çorum İl Temsilciliği'nde, "Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" düzenlendi.

Bazı konu başlıkları ile düzenlenen eğitimin sunumu MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kurs Eğitmeni Makine Mühendisi Kerim Sezer tarafından yapıldı. Kursa 16 makine mühendisi katıldı.

Kursla ilgili bilgi veren MMO Çorum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Yakup Uslu, yangın tehlikesinin; canlı yaşamına yönelik en ciddi risk unsurlarından bir tanesi olduğunu, etkin bir yangınla mücadelenin yapıların tasarım yani projelendirme aşamasında yangın riskinin gözetilerek tasarımın gerçekleştirilmesiyle olabileceğini, toplumun yangına karşı bilincinin artırılmasının muhtemel risklerin bertaraf edilmesi açısından gereklilik oluşturduğunu söyledi.

Uslu, Makina Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği'nde üyelerin beklentisi doğrultusunda MİEM kursları düzenlediklerini, üyelere ve kamuoyuna yönelik eğitimlerin yapılan planlama doğrultusunda artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM