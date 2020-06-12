MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular bir süre ayak tenisi çalışması yaptı. Top kapma ve duran top çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı süren Orkan Çınar antrenmana katılmazken, cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert de izledi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı son antrenmanla devam edecek ve ardından hava yolu ile Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA