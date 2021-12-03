MKE Ankaragücü, farkındalık maçında koltuk değnekleriyle mücadele etti

ANKARA (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, ikinci yarısını koltuk değnekleriyle çıktığı farkındalık maçında Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'ne 6-1 mağlup oldu.

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü kaptanı Rahmi Özcan ise, "Şehrimizin takımıyla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onlar bize kapılarını sonuna kadar açtı. Ampute futbolunun zorluğunu görmelerini istemiştik. Onlar da zaten olayın farkındalar. Ne kadar zor olduğunu, neleri yapıp başarabildiğimizi sahada da tekrar görmüş oldular. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık" diye konuştu.