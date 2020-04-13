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Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir

sorularını yanıtladı.

13.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:49
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
sorularını yanıtladı.

Başkan Mert, geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı fesheden Alessio Cerci, Thomas Heurtaux ve Szukala'dan dolayı 4 milyon Euro'ya yakın borçlarının bulunduğunu, bu yüzden transfer yasağı gelebileceğini söyledi. 

Takımın 20 Nisan'da Beştepe'de toplanmasıyla ilişkin bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Fatih Mert, "Biz 20 Nisan'da toplanma kararı aldık ama belki 22'sine sarkar, bilemiyoruz" dedi. Antrenmanlardan önce futbolculara koronavirüs testi yapılması konusunun belirsiz olduğunu belirten Fatih Mert, "Sağlık kurulu başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.  LİGİN AKIBETİ NE OLACAK? Daha önce 'küme düşme olmasın, sadece lig şampiyonluğu için 4 ya da 8 takım play off oynasın' diye bir görüş belirten Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ligin akıbetinin ne olacağına ilişkin, "Şu anda hiçbir şey belli değil. TFF, 30 Nisan ya da 1 Mayıs'ta toplanıp yeniden değerlendirme yapacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uluslararası bir kuruluşun temsilcisi. Onun ifadesine göre, Avrupa'da Haziran 15'ten önce maçların başlanmayacağı konuşuluyor. Bu durumda Türkiye'de Temmuz'a kalır. 40 derecede Antep'te nasıl maç yapacağız bilemiyoruz. Bekliyoruz" şeklinde konuştu. "ESKİDEN DE GELİR YOKTU ŞİMDİ DE YOK" Yayıncı kuruluşun ligler başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmasının ardından ekonomik sorunları nasıl aştıklarına açıklık getiren Fatih Mert, "Bizde değişen bir şey yok. Eskiden de gelir yoktu şimdi de yok. Gelirler temlikli. TFF'den gelen paralar temliklere gidiyor. Maç kazanıyorsunuz, berabere kalıyorsunuz. Performans primi almanız gerekiyor, temliklere gidiyor. Krediler çekildi paralar onlara gidiyor, geçmişte alacağı olan inşaat şirketleri var, maaş alacaklısı olanlar var, tüm paralar onlara gidiyor. Elimde bir liste yok. Biz şeffafız, bir sonraki yayında alacaklıları miktarlarıyla açıklarız. Bizim elimize para geçmese de sonuçta Ankaragücü'nün borcu ödeniyor" şeklinde konuştu. "YAYINCI KURULUŞ KULÜPLERE PARASINI ÖDEMELİ" 'TFF, sizin önerinizi benimsedi, ligden düşme kalktı, sadece şampiyonluk için play-off oynanacak. Bu durumda yayıncı kuruluş play-off oynamayan kulüplere ödeme yapar mı? Yapmazsa, itiraz eder misiniz?' sorusuna Başkan Fatih Mert, "Yayıncı kuruluşun ödeme yapmamasını kabul edemiyorum. Alanyaspor Kulüp Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Kendisi ile konuştum, bu tür açıklama yapmamamız gerekir. Yayıncı kuruluş decorder parasını alıyor, reklam paralarını da tahsil etti. Kulüplere parasını ödemeli" yanıtını verdi.FUTBOLCULARDAN FEDAKARLIK İSTEYECEK MİSİNİZ?Futbolcularla maddi konularla ilgili görüşme yapacaklarını belirten Fatih Mert, "Henüz görüşmedik ama mutlaka biz de bu tür görüşmeleri yapacağız. Çok büyük rakamlara oynayan oyuncular var, artık bu rakamlar hayal olacak" diye konuştu. "CERCİ, HEARTAUX VE SZUKALA'YA OLAN BORÇLA TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR" MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 'Ankaragücü'nde hala çözülmemiş Thomas Heartaux ve Alessio Cerci gibi dosyaların varlığı transfer için bir tehlike yaratır mı?' sorusuna, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil. Alessio Cerci'ye 1 milyon artı faiz borcumuz var. 600 bin Euro teklif ettik kabul etmedi. Thomas Heartaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcumuz var, 1 milyon Euro teklif ettik, o da kabul etmedi. Szukala'ya olan borçla birlikte toplam borç 4 milyon Euro'yu buluyor. Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında Yalçın Ayhan'a borcumuz var, İsmail Kartal'a borcumuzu takside bağladık" şeklinde cevap verdi. HAZİRAN'DA GENEL KURUL YAPILACAK MI? YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?Haziran ayında yapılması planlanan genel kurul ile ilgili ise Fatih Mert, "Biz salgından dolayı bir erteleme olmazsa Haziran'da genel kurulu yapmayı planlıyoruz. Ankaragücü'nün çok ciddi maddi sorunları var, bunun için yönetimin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim elimiz de sürekli taşın altında. Ama bu işler sadece yönetimin katkılarıyla olmuyor. Yeniden aday olmak için henüz verilmiş bir karar yok. Salgından sonra ne olacak belli değil. Gidişata bakacağız ve ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı."KULÜBE ÜYELİĞİN DETAYLARI İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANACAK"Kulübe yeni üyeliğin şartlarına ilişkin Başkan Mert, "Bu konuda bir hafta 10 gün içinde internet sitemiz aracılığıyla açıklama yapılacak. Üyelik için girişte 2000 TL alınacak, yıllık aidat 1200 TL olacak. Şartlar ve diğer ayrıntılar, çok yakın zamanda açıklanacak" diye konuştu.KATAR'DAN SPORSORLUK GÖRÜŞMESİ VAR MI? 

Başkan Fatih Mert, sponsorluk konusunda, "Yönetim Kurulu üyemiz Faruk Koca aracılığıyla Katar Büyükelçiliği ile görüşmelerimiz oldu. Sponsorluk beklentimiz var, ayrıntılar konuşuluyor. Devam edersek bakacağız duruma" diye yanıt verdi. 


- Var

Kaynak: DHA

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