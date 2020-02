MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Fenerbahçe maçında bir şeylere kurban olmak istemiyoruz

10.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44

"Transfer edilen futbolcularla ilgili hata yapmadığımız için mutluyum"

"Borçlar için devlete iş yerimi teminat olarak verdim"

"Taraftarla Twitter 'dan muhabbet ediyoruz""En büyük hedef takımı ligde tutmak""Hakemlerden memnun olan camia yok""Deprem oluyor, şehitler geliyor 3 puan için ülkeyi karıştırmaya gerek yok""Taraftara güveniyoruz, Fenerbahçe maçında 90 dakika desteklesinler"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını da öyle görüyoruz. Yenen taraf biz olmak istiyoruz. Ben kazanacağımızı da düşünüyorum. Ankaragücü olarak istediğimiz adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyorum" dedi.Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mert, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları işaret ederek, "Fenerbahçe camiası 2 gündür çok yoğun bir biçimde bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. İnşallah buradan bize ters bir dönüş olmaz diye düşünüyorum. Ben, federasyona da hakem camiasına da güveniyorum ve güvenmek istiyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'nin bu kadar söylemlerinin bir sıkıntısını Ankaragücü-Fenerbahçe maçında inşallah yaşamayız. Hak edenin galip geldiği, görünenin çalındığı bir müsabaka olur" diye konuştu. "TRANSFER EDİLEN FUTBOLCULARLA İLGİLİ HATA YAPMADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"Bugün göreve başladıklarının 100'üncü günü olduğunu belirten Başkan Fatih Mert, "Çok sancılı bir dönem geçirdik burada. Başladığımız günden itibaren Ankaragücü'nün büyük sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir borç yüküyle gelirsiz bir şekilde uğraşmak zorundaydık. Üstüne üstlük Ankaragücü'nün 2 dönem transfer yasağı cezası vardı. Bu süreçte sponsor, bunları çözecek paraları bulmak aynı anda transfer yapamamış bir takımı sahaya sürmek, onları motive etmek, onların paralarını ödemek çünkü içerideki futbolcuların neredeyse tamamına yakını ihtar çekmişti. Devre arası gitme pozisyonundaydı futbolcular. Gerçekten zorlu süreçten geçtik. 24 Ocak'ta ancak FIFA ve CAS'taki transfer yasağıyla ilgili yazıları çözebildik. Tabii ki onun için transferde geç kalındı. O yazı aleyhimize gelseydi biz zaten transferi açamayacaktık. Bu süreçte boş durmadık, 10 gün transferle ilgili bir çalışma yapıldı. Hemen hemen gece 3-4'lere kadar 6-7 kişilik ekip bize gelen bütün mailleri, dosyaları, futbolcularla ilgili inceledik. Benim de olduğum bir heyetle karar verdik. Şükür ki aldığımız oyuncuların isabetli olduğunu 2 maçta da gördük. Bizim hata yapma şansımız yoktu. Hata yapmadığımızı gördüğüm için de mutluyum" ifadelerini kullandı. "BORÇLAR İÇİN DEVLETE İŞ YERİMİ TEMİNAT OLARAK VERDİM"Fatih Mert, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Vergi Dairesi borçlarından bahsederek, "Bize sponsor olan kurumlar oldu. Bunların yanında tabii ki ciddi rakamlar lazım olduğu için sorunlar bitmedi. Yönetim kurulu üyelerinden bir miktar bağış ve borçlar alındı. SSK ve vergi dairesindeki borçlar için de devlet teminat istiyor, biz de bir işyerimiz vardı Sosyal Sigortalar Kurumu'na teminat olarak vermek zorunda kaldık. Vereceğiz bunu yapacak bir şey yok, bu takımın transferi açması lazımdı. Lazım olduğu için de verdim" dedi. "TARAFTARLA TWİTTER'DAN MUHABBET EDİYORUZ"Başkan olduğundan beri çok değişik duygular yaşadığını vurgulayan Fatih Mert, "Bu kulüpte 2007 yılından itibaren çeşitli görevlerde yöneticilik yaptım. Ama başkan olunca olayların farklı yönlerini görmeye başladık. Ben daha önce ne görevim varsa onu yaptım. Başkan olduğunuz zaman kulübün bütün her şeyiyle ilgilenmek zorundasınız. Tandoğan'la, altyapıdaki bütün sorunlarla, Beştepe ile futbolcuyla, finansla, FIFA ile CAS ile, federasyonla her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Ankaragücü taraftarında çok büyük bir kitlenin buraya canı gönülden bağlı olduğunu çok net bir şekilde görmeye başladım. Twitter'dan yazışıyoruz, birebir muhabbet edip, ilişki kuruyoruz" diye konuştu. "EN BÜYÜK HEDEF TAKIMI LİGDE TUTMAK"Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü camiasının temsil anlamında küçüldüğünü gördüğünü belirterek, Camiamız adına bazı katıldığımız organizasyonlarda üzüldüm, Ankaragücü benim gözümde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Oralarda temsil anlamında Ankaragücü'nün küçüldüğünü gördüm. Ankaragücü'nün bundan önce, hentbol, kadın voleybolu, basketbol ve bisiklette takımı var. Maalesef biz şimdi küme düşmemeye oynayan bir futbol takımını konuşuyoruz. En büyük hedefimiz bu sezon bu takımı ligde tutmak. Ondan sonra Ankaragücü'nde yapılacak çok iş var" şeklinde konuştu. "HAKEMLERDEN MEMNUN OLAN CAMİA YOK"Hakem hatalarına değinen Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlerden memnun olan hiçbir camia yok. Herhalde hakemler bu sezon kötü performans sergiliyorlar. Bizim Konyaspor en yakın rakiplerimizden birisi. Uzatmada gol yedik, ondan önce Alper'e yapılan bir faul var hakem bunu göremedi. VAR hakemi uyarmadı, böyle bir puan kaybettik. Bugün Konyaspor o 3 puanı alamasaydı eşit puanda olacaktık. Ben Cüneyt Çakır'la bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum Bizim ülkemizin ismini en prestijli müsabakalarda temsil ettiği için ama Cüneyt Çakır, bizim Trabzonspor maçımızda 3 dakika içerisinde Faty'e 2 tane sarı kart göstererek oyundan attı. Bizi 45 dakika 10 kişi oynattı 3-0 mağlup olduk. O ikinci kart kesinlikle doğru bir kart değildi. Kayserispor maçında Cebrail'i attığı pozisyon, Pazdan'a çaldığı penaltı pozisyonu, bunları ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye eski hakemlerle konuşuyorum. Ondan sonra bunları söylüyorum. Söyledikleri şuydu, belki Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki en kötü maçtı. İsim denk geldiği için söylüyorum. Ben art niyet olduğunu düşünmüyorum, konsantrasyon eksiği var. Ben hakemlerin iyi niyetle müsabaka yönettiklerini düşünüp buna inanmak istiyorum. VAR diye bir sistem var buraya gidip işlerini kolaylaştırabilirler ama oraya da gitmiyorlar.""DEPREM OLUYOR, ŞEHİTLER GELİYOR 3 PUAN İÇİN ÜLKEYİ KARIŞTIRMAYA GEREK YOK"Başkan Fatih Mert, aşırı söylemleri hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, "Sosyal medyadan, televizyonlardan görüyorum. Bizim taraftarımız da çok sert tepki vermemizi istedikleri durumlar oluyor ama sonuçta bu futbol. Bunu ülke, devlet meselesi haline getirmeye hiçbirimizin hakkı yok. Çünkü ülkemizin çok ciddi sorunları var. Üst üste gelen bir sürü felaket var. Orada insanlar can derdinde işte Elazığ'da, şehitlerimiz oluyor, bir sürü sorunlar oluyor. Bunların yanında biz 3 puan için ülkeyi karıştırmaya ve yanlış işler yapmaya burada hiç kimseyi söylemiyorum başta ben ve Ankaragücü camiası için söylüyorum. Futbolu sahada oynayacağız ve sahada bitecek. Biz de en zor durumda olan kulüplerden bir tanesiyiz, bunun için ortalığı ayağa kaldırmanın gereği yok. Oturup kurullar konuşabilir bunu. Yarın bir toplantı var TFF'de yapacağız, Kulüpler Birliği toplantısını. Federasyon başkanı ve MHK başkanı da orada olacak. Ben şimdi burada söylediklerimde daha fazlasını orada söyleyeceğim" dedi. "TARAFTARA GÜVENİYORUZ, FENERBAHÇE MAÇINDA 90 DAKİKA DESTEKLESİNLER" Taraftara çağrıda bulunan Fatih Mert, "Ankaragücü taraftarı 2'nci ligde bunu zaten ispat etti. Kasabalara 5 bin kişi deplasman yaparak, bin kişilik stada 2-3 bin kişi giderek kendini zaten gösterdi. Türkiye'nin her yerinde övgüyle bahsediliyor. Elinden gelen gayreti gösteriyor, cefakar bir taraftarımız var. Bize güveniyorlar, biz de onlara güveniyoruz. Fenerbahçe maçında 90 dakika takımı desteklesinler biz de galibiyetimizi alalım, ligde kalmak için işimize gücümüze bakalım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fatih Mert'in açıklamaları



Kaynak: DHA