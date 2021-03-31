Mislicom 3.Lig Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Nevşehir Belediye Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Nevşehir'de oynanacak.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HASAN KAÇAR(Hakem)
NURETTİN TAŞKESEN(1. Yardımcı Hakem)
SERDAR İLA(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA GÖKHAN KESKİN(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM BOZKURT(Gözlemci)
BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)
HÜSEYİN KARA(Temsilci)