Mislicom 3.Lig Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GÖLCÜKSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
GÖLCÜKSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gölcükspor - Elazığ Karakoçan FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GÖLCÜKSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kocaeli'de oynanacak.
GÖLCÜKSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERCAN YILMAZ(Hakem)
SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA ÇEVİK(2. Yardımcı Hakem)
MELİH ALDEMİR(Dördüncü Hakem)
FAİK KAPSIZ(Gözlemci)
EMRE BOLEL(Temsilci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)