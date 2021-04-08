Mislicom 3.Lig 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

1877 ALEMDAĞ SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

1877 ALEMDAĞ SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN BAHADIR(Hakem)

TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)

ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUNA(Dördüncü Hakem)

KAMİL DERTOP(Gözlemci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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