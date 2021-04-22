Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zonguldak Kömürspor - Manisa FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Zonguldak'ta oynanacak.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - MANİSA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BAYRAM BAŞKAN(Hakem)
SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
NECDET AKÇASOY(Gözlemci)
BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)