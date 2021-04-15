Mislicom 2.Lig Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçıdır. Peki Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARDEMİR KARABÜKSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kardemir Karabükspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Karabük'te oynanacak.
KARDEMİR KARABÜKSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN BASIK(Hakem)
MERT TÜRK(1. Yardımcı Hakem)
YAHYA KEMAL YURTBİLİR(2. Yardımcı Hakem)
UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)
İSMAİL KÖSE(Gözlemci)
VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)