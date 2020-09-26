Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı
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Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı

26.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:25
Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşilırmak Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın 59. dakikasında Elazığ ekibinde Hüseyin, yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Serhan, meşin yuvarlağı rakip takımın kalecisi Ömer'in altından ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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