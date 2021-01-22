Misli.com 2. Lig'in en başarılısı Manisa
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Misli.com 2. Lig'in en başarılısı Manisa

22.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:54
Misli.com 2. Lig'in en başarılısı Manisa

Erteleme maçlarının ardından ilk yarısı tamamlanan Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup'un ilk sırasında yer alan Manisa FK, en başarılı ekip olarak dikkati çekiyor.

Erteleme maçlarının ardından ilk yarısı tamamlanan Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup'un ilk sırasında yer alan Manisa FK, en başarılı ekip olarak dikkati çekiyor.

Beyaz Grup'ta 13. haftadan ertelenen Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve 16. haftadan ertelenen Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor maçlarının dün oynanmasıyla, ilk yarı heyecanı sona erdi.

Normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip finalde karşılaşacak.

Her iki grupta da son 3 sırada yer alacaklar lige veda edecek.

İkinci devrenin 26 ve 27 Ocak'taki maçlarla başlayacağı ligde normal sezon 8 Mayıs'ta tamamlanacak.

En başarılı Manisa FK

Beyaz Grup'ta Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 11 puan önünde ilk sırada yer alırken, Kırmızı Grup lideri Eyüpspor da Vanspor FK'ye 10 puan fark atmış durumda.

Profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki Manisa FK, 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlikle 48 puan topladı. Ligin en başarılı ekibi konumundaki Manisa FK'yi 19 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 47 puana ulaşan Kırmızı Grup lideri Eyüpspor izledi.

Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor ile Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'a üçer ceza puanı verildi.

İlk yarı raporu

En fazla galip gelenler: Manisa FK (Beyaz), Eyüpspor (Kırmızı) (15)

En az galip gelen: Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (0)

En fazla berabere kalan: Kırklarelispor (Kırmızı) (9)

En az berabere kalan: Turgutluspor (Kırmızı) (0)

En fazla yenilenler: Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (17)

En az yenilen: Manisa FK (Beyaz) (0)

En fazla gol atan: Manisa FK (Beyaz) (56)

En az gol atan: Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (6)

En fazla gol yiyen: Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (57)

En az gol yiyen: Sarıyer (Beyaz) (8)

Kendi sahasında en başarılılar: Eyüpspor, Turgutluspor (Kırmızı) (8 galibiyet, 1 yenilgi: 24 puan)

Kendi sahasında en başarısız: Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (1 beraberlik, 8 yenilgi: 1 puan)

Deplasmanda en başarılı: Manisa FK (Beyaz) (9 galibiyet: 27 puan)

Deplasmanda en başarısızlar: Şanlıurfaspor, Hacettepe (Beyaz) (1 beraberlik, 8 yenilgi: 1 puan), Kardemir Karabükspor (Kırmızı) (1 beraberlik, 9 yenilgi: 1 puan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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