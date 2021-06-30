Mısır Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 52'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı
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Mısır Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 52'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı

Mısır Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 52'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır'da 25 ülkeden bin 218 yayınevinin katıldığı 52. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, "okumak hayattır" sloganıyla başladı.

Mısır'da 25 ülkeden bin 218 yayınevinin katıldığı 52. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, "okumak hayattır" sloganıyla başladı.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin doğusundaki alanda kurulan ve iki hafta sürecek olan fuarın açılışına Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 7 Mısırlı bakan, Sırbistan Kültür Bakanı Maya Gojkoviç, Libya Kültür Bakanı Mebruke Osman ve birkaç ülkenin Kahire'deki Büyükelçilerinin katılım gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, bu yılki fuarın sloganının "okumak hayattır" olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, fuarda "kültürün kitabındır" adlı bir kampanya başlatıldığı, söz konusu kampanya kapsamında halkı okumaya teşvik etmek amaçlı yüzlerce kitabın 20 cüneyhe (yaklaşık 1 dolar) satışa sunulacağı aktarıldı.

Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından birisi olarak kabul ediliyor.

İlki 1969 yılında kurulan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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