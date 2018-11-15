Mısır Tarlasında 55 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Kızıltepe'de bir mısır tarlasında arama yaptı.
Aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda bulundu.
Malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından bulunduğu yerde imha edildi.