Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kore Savunma Bakanı Wook ile "güvenlik ve askeri iş birliğini" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'u kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında ortak üretim, askeri ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Sisi'nin görüşmede, Güney Kore ile askeri alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzusunu yinelediği ve ülkenin kalkınma tecrübesinden faydalanmak istediğini dile getirdiği belirtildi.

Wook'un ise iki ülke arasındaki ortak iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında özellikle askeri alanın önemini vurguladığı ve Mısır-Kore ilişkilerinin son dönemde gösterdiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu kaydettiği aktarıldı.

Konuşmasında Filistin meselesine de değindiği belirtilen Wook'un, Mısır'ın İsrail ile Filistin arasındaki gerilime arabuluculuk yaparak müdahale etmesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için başlattığı girişimlerden övgüyle söz ettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat