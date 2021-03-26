Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, tren kazasında ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceklerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, tren kazasında ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceklerini açıkladı

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, tren kazasında ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceklerini açıkladı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Suhac kentinin güneyinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi
200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi
200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Suhac kentinin güneyinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, Başbakan Medbuli, 32 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili hükümetinin aldığı yeni kararı açıkladı.

Medbuli, kazada ölen ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini belirtti.

Haberde, hükümetin kazada hayatını kaybedenler için 100 bin cuneyh (yaklaşık 51 bin TL), yaralananlar için ise 40 bin cuneyh (yaklaşık 20 bin TL) tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Mısır sağlık Bakanlığı kazada yaralananların sayısını güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaralı sayısının 165'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından kaza sonrasında yapılan ilk yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı, kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği 65 kişinin yaralandığı belirtilmiş, ikinci açıklamada ise yaralı sayısı 108 olarak güncellenmişti.

Mısır'da bir önceki tren kazası 9 Aralık 2020 tarihinde yaşanmış ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, tren kazasında ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceklerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:56:27. #1.14#
title