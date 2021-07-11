Miras Kalan Evdeki Haklarımız Nelerdir?
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Miras Kalan Evdeki Haklarımız Nelerdir?

Miras Kalan Evdeki Haklarımız Nelerdir?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, miras kalan evdeki haklar hakkında bilgi verdi.

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, miras kalan evdeki haklar hakkında bilgi verdi. Türkiye'deki en temel sorunlardan bir tanesinin miras konusu olduğunu ve her mahkemede miras davasının görüldüğünü söyledi.

Ortada bir değer olması halinde birçok itilafın olduğunu ancak bunun çözümünün Medeni Kanun'da açık şekilde yazdığını belirtti. Konu hakkında çeşitli örnekler veren Aslan, vefat eden kişinin eşi ve çocukları olması halinde ondan kalan evin 1/4'nün eşine, geri kalanın ise çocuklara eşit şekilde bölüneceğini ifade etti veya kişinin eşi olup çocuğu olmaması durumunda mirasın yarısının eşe kalan yarısının ise anne babaya kalacağını söyledi.

Miras kalan evin intikalinin artık kolaylaştığını, mirasçılık belgesi almak için mirascının kimlik belgesi ile noterliğe gitmesi halinde mirasçılık belgesinin çıkarılabileceğini, tapu il müdürlüğüne gidilerek ise intikal işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini belirtti

Kaynak: Wise.tv

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